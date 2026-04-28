CANLI | Al Khaleej-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de bugün kritik bir mücadele yaşanıyor. 31 puanla 11. sırada yer alan Al Khaleej, kendi sahasında ligin en zor günlerini geçiren Al Najma'yı ağırlıyor. Giorgos Donis yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle ilk 10'a yükselme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan sezon boyunca sadece 2 galibiyet alabilen ve 11 puanla son sıralarda mücadele eden Al Najma, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak ligde kalma umutlarını canlı tutmaya çalışacak. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Al Khaleej - Al Najma maçının detayları!