MUNDO DEPORTIVO: MOURINHO'NUN HALEFİ GÖREVDEN ALINDI "Mourinho'nun Türkiye'deki halefi Tedesco, göreve gelişinden yedi ay sonra, Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgiyle şampiyonluk umutlarının sona ermesinin ardından artık Fenerbahçe teknik direktörü değil. Sezon başından beri Galatasaray'ın ensesinde olan ve 2014'ten beri (tarihinin en uzun şampiyonluk hasreti) Süper Lig şampiyonluğu için mücadele eden Fenerbahçe, son haftalarda üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olan rakibiyle arasındaki farkı azaltmak için birçok fırsatı kaçırdı. Kış transfer döneminde Fransız oyuncular N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak güçlenmesine rağmen, artık pes etmek üzere."