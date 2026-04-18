İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan konuk ekip Manchester United 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Manchester United'ın ve maçın tek golünü 43. dakikada Cunha kaydetti. Maçın ardından Chelsea ligde 48 puanla 6. sırada bulunuyor. Manchester United ise 58 puanla 3. sırada yer alıyor.