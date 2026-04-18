İspanya Kral Kupası'nın sahibi Real Sociedad!

İspanya Kral Kupası final maçında Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Normal süresü ve uzatma bölümleri 2-2'lik beraberlik ile noktalanan maçta penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Real Sociedad rakibine 4-3'lük skorla üstünlük kurdu ve turnuvada mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...