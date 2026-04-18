Trabzonspor’un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski başkanlarından Atay Aktuğ vefat etti.

Trabzonspor, Atay Aktuğ'un vefatı sonrası bir taziye mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2 SEZON BAŞKANLIK YAPMIŞTI

21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü'nde başkanlık yapan Aktuğ, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor, Atay Aktuğ döneminde 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.