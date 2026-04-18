Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala farkı yeniden 4'e yükseltti.

Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"BEN KARARLARI ANLAYAMIYORUM!"

Maçın ardından hakem hatalarını eleştiren Okan Buruk, "Gözlemci Halis hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!" dedi.

"KAZANDIĞIMIZA SEVİNMEDİM"

Galibiyete sevinmediğini dile getiren Buruk, "Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BUNU KONUŞMUYOR"

Maç içi kararları eleştiren deneyimli teknik adam, "Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen. Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor." açıklamasında bulundu.

"BUNA RAĞMEN ŞAMPİYON OLUYORUM"

Geçen sezon gelen yabancı hakem Vincic'ten de memnun olmadığını dile getiren 52 yaşındaki teknik direktör "Yine derbi var. Bundan önceki performanslar mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Herkes hakemle ilgili bir şey olmasın ama herkes canının yanmamasını istiyor. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil. Gördüklerini çalsınlar. Herkes bunu istiyor. 'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, sen şikayet ediyorsun' diyorlar ama herkesin aleyhine hata yapıyorlar. Kazanıp kazanmama üzerinden yorumlamamak lazım. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum." dedi.

"ÇOK MUTSUZUM"

Mutsuz olduğunun altını çizen Buruk, "Bile bile hata, hata olmuyor. Hakemlere güvenelim, destek olalım ama konsantre olsun onlar da... Çok mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var gelecek hafta. Dün Rizespor da şikayet etti hakemden. Zor dönem. Maçın kalitesini artırmaya çalışacağız. 4 puan farktan mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.