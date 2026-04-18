Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı için konuşan Buruk, "Ülkemizde yaşanan şiddet olayları, okullarda yaşanan olaylar... Orada ölenlerin mekanı cennet olsun. Tekrar yaşanmaması için ülke olarak elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.

"HER MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇI"

Gençlerbirliği'nin içinde bulunduğu durum hakkında konuşan tecrübeli teknik direktör, "Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır. Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz. Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN VE FENERAHÇE DERBİSİ

Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisine yetişeceğini dile getiren Buruk, "Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek." dedi.

Takımdaki birlikteliğe değinen 52 yaşındaki teknik adam, "Günay burada takımla birlikte, sakatlığı var. Sahaya beraber çıktılar. Soyunma odasında kalanlar destek verecek. Galatasaray ne kadar takım olursa, birlikteliği gösterirse performansı artırıyor. Kazanmaya odaklandık. Bunu antrenmanlarda gösterdiler. Taraftarımız destek verdi. Antrenmanı açtık. Her sene bunu yapıyoruz. Bu hafta güzel bir şekilde beraber olduk. Bu da pozitif olarak oyuncuları etkiledi. Amacımız kazanıp 4 maçta da şampiyonluğa bir an önce ulaşabilmek." diyerek sözlerini noktaladı.