Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Leroy Sane ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Bu kararın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadeleri yer aldı. İşte o paylaşım...