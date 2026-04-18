Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleri ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İşte mücadelenin detayları...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda ilk yarıyı Mauro Icardi (dk. 2) ve Yunus Akgün'ün (dk. 35) golleri ile 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak derbi öncesi moral depoladı. Ev sahibi takımın tek golü ile 67 dakikada M'Baye Niang'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 71'e çıkaran Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (67 puan) puan kaybı yaşadığı haftada zirvede farkı açtı.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta sahasındaki dev derbide ezeli rakibi ile karşılaşacak.

SANE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Leroy Sane'nin dakika 60'da kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bu karara tepki gösterdi.

OSIMHEN KADRODA YER ALMADI

Mücadelenin geniş kadrosunda yer alması beklenen Victor Osimhen, Eryaman Stadyumu'nda takımını tribünden destekledi. Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın antrenmanda yaşadığı yorgunluk kaynaklı karşılaşmada görev alamadığını açıkladı.