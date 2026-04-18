Metin Öztürk: Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşmanın hakem yönetimine ve VAR odasından çıkan karar doğrultusunda Leroy Sane'nin iptal edilen golüne serzenişte bulundu.

Öztürk, "Bugün gördüğümüz pek çok şey, bizi üzüyor. Sallai, faul olmayan bir pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın, ben bunda bir art niyet arıyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin!" ifadelerini kullandı.