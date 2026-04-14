Al Qadsiah - Al Shabab maçı hangi kanalda, saat kaçta? Suudi Pro Ligi’nde 28. hafta heyecanı sürerken futbolseverler kritik karşılaşmaların detaylarını araştırıyor. Al Qadsiah, sahasında Al Shabab FC karşısında puan arayacak. Suudi Pro Ligi 28. hafta maç programı, canlı yayın bilgileri ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Al Qadsiah - Al Shabab maçı canlı anlatım için tıkla!

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor! Ligin zirvesinde yer alan Al-Nassr, 7 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşmak için Al-Ettifaq engelini geçmeye çalışacak. Diğer yanda ise ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren Al Qadsiah - Al Shabab mücadelesi nefes kesecek. Peki, Al Qadsiah - Al Shabab maçı saat kaçta? Al-Nassr şampiyonluk yolunda hata yapacak mı? İşte dev maçların yayın bilgileri ve ligdeki son durum...

AL QADSIAH - AL SHABAB FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

AL QADSIAH - AL SHABAB FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah - Al Shabab maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Al Qadsiah-Al Shabab FC (KSA) maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr muhtemel 11: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Yahya, Coman, Brozovic, Gabriel, Mane, Felix, Ronaldo

Al Ettifaq muhtemel 11: Rodak, Al Olayan, Hindi, Calvo, Al Otaibi, Duda, Medran, Costa, Wijnaldum, Al Ghannam, Dembele

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ GÜNCEL PUAN TABLOSU

Ligde 28. hafta sonu itibarıyla zirve hattındaki son durum:

Al-Nassr: 73 Puan Al-Hilal: 68 Puan Al-Ahli: 55 Puan

AL QADSIAH - AL SHABAB FC MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ