Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Süper Final ihtimali!
Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala nefesler tutuldu. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alırken, herkes iki takım arasında 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak derbiye gözünü çevirdi. Öte yandan şampiyonluk için büyük çekişme halinde olan iki ekibin kozlarını paylaşacağı mücadele, tıpkı ilk yarıdaki gibi beraberlikle biterse sürpriz bir ihtimal doğabilir. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 14.04.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 10:15