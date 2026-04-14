Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma akşamı Çaykur Rizespor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 30. hafta maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş takımla çalıştı.



Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.