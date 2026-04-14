İDDİA 2: ICARDI KRİZİ VE DOMİNO ETKİSİ Okan Buruk bir süredir Mauro Icardi ile soğuk bir savaş yaşıyor. Göztepe'de son bölümde oynatılan Arjantinli yıldız, Kocaeli maçında yenilen golden tam 8 dakika sonra oyuna girebildi. Buruk ve Icardi arasındaki bu soğuk rüzgarlar, Arjantinli yıldıza çok yakın olan futbolcuları olumsuz etkiledi. Son dönemde başta Lucas Torreira, Lemina ve Davinson Sanchez'de yaşanan büyük form düşüklüğünde Okan Buruk-Mauro Icardi krizi çok önemli bir rol oynadı.