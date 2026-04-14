Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale'de bulunan Atatürk Spor Salonu'nun açılışında öğrencilerle bir araya geldi. Programın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Saran, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalar yaptı.



Sdaettin Saran: Sadece bir spor salonu açmıyoruz; bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz. Ben bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan, Kırıkkale'de yiğidin harman olduğuna inanan biri olarak şuna yürekten inanıyorum: Anadolu'ya doğru fırsat verildiğinde kendi değerlerini, kendi içinden çıkarır. Yeter ki o kapıyı açabilelim, yeter ki o kapının açılmasına vesile olalım. Bir çocuğun hayatına dokunan en güçlü alanlardan biri spordur. Spor disiplin getirir, düştükten sonra tekrar ayağa kalkmayı ve saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'Ben başarabilirim' demeyi öğretir. Ben Kırıkkale'li olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız.



Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri