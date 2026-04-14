Son üç haftada yaşadığı puan kayıpları sonrası Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybetti.
Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliğiyle birlikte zirve mücadelesinde dengeler değişti.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in yokluğunda lig ve Avrupa maçlarında istenen sonuçları almakta zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, oyuncunun dönüş süreci hızlandırılmaya çalışılıyor. Sağlık ekibi, Nijeryalı futbolcunun planlanandan daha erken sahalara dönebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
"BİZİ YALNIZ BIRAKMA"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncuyla görüşerek, "Tam olarak iyileşmediğini biliyorum ancak sana ihtiyacımız var. Kritik haftalarda bizi yalnız bırakma" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Osimhen'in risk alarak planlanandan önce sahaya çıkma ihtimali bulunurken, Fenerbahçe derbisi öncesinde forma giyip giyemeyeceği ve Gençlerbirliği maçında görev alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.