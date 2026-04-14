Beşiktaş'ta transfer zora girdi! O stoper için dev kulüpler rakip oldu

Beşiktaş, zirve yarışından uzaklaştığı sezonda gözünü şimdiden yeni yıla çevirirken, daha önce sonuç alamadığı Danilho Doekhi transferi için yeniden atağa kalktı. Sabah'ta yer alan habere göre Union Berlin forması giyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Hollandalı savunmacı için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edilirken, İngiliz basını da transferde Leeds United ve Aston Villa gibi kulüplerin devrede olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın ise erken davranarak bu transferi bitirme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.