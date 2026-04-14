Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ederken, kaleci konusunda karar aşamasına gelindi. Siyah beyazlılarda; Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına varılırken, Ersin Destanoğlu için de yeni sözleşme planlanıyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk somut adım kaleci rotasyonunda atıldı. Yabancı oyuncu kuralının 12+2 olarak devam edecek olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, bu bölgede yerli tercihine yöneldi.

ALTAY TRANSFERİNDE SÜREÇ İLERLEDİ



Takvim'in haberine göre, İngiltere'de Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın transferinde önemli aşama kaydedildi. Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen hamle, sezon sonu için yeniden gündeme alındı. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı, kulübün de transfer sürecinde kolaylık sağlamasının beklendiği öğrenildi.

ERSİN İLE DEVAM PLANI



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun takımda kalması yönünde planlama yapılıyor. Son haftalardaki performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan genç kaleciye yeni kontrat önerilmesi gündemde. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda kalede Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun oluşturacağı rotasyonun yeterli olacağı görüşünü yönetime iletti.