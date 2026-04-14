Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i, 51 puan ile 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte 64 puana ulaşan Trabzonspor, sezon tamamlanmadan, geçtiğimiz sezona 13 puan fark atmış durumda ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.
TRABZONSPOR'UN BİR YILDA ORTAYA KOYDUĞU BÜYÜK DEĞİŞİM
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. Bordo-mavililer, 29 maç sonunda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puanda kalmıştı.
Söz konusu süreçte Galatasaray 74 puanla liderlik koltuğunda yer alırken iki takım arasındaki puan farkı 35'e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 32 olarak puan tablosunda yer almıştı.
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezondan itibaren girdiği yapılanma sürecinin Fatih Tekke yönetiminde karşılığını alırken Karadeniz ekibi bir yıllık dönemde dipten zirveye doğru tırmandı.