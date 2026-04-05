Fransa Ligue 1’de sezonun final haftalarına girilirken, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir "hayatta kalma" mücadelesi Stade Oceane’de sahne alıyor. Ligde kalma yolunda dev bir adım atmak isteyen Le Havre, doğrudan rakibi Auxerre’i konuk ediyor. İşte bu zorlu randevuya dair tüm detaylar...

Ligue 1'de "kalıcı olma" savaşı! Pazar günü Stade Oceane'de nefesler, küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak isteyen iki ekip için tutulacak. Ev sahibi Le Havre, taraftarı önünde kazanması durumunda gelecek sezon için en üst ligdeki yerini büyük ölçüde garanti altına alacak. Konuk ekip Auxerre ise deplasmanda alacağı 3 puanla ateş hattından uzaklaşarak derin bir nefes almayı hedefliyor. Peki, "Le Havre - Auxerre maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve kritik notlar...

LE HAVRE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki Le Havre - Auxerre mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

LE HAVRE - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Le Havre muhtemel 11: Diaw, Nego, Sangante, Seko, Koffi, N'Diaye, Gourna-Douath, Ebonog, Boufal, Soumare, Mambimbi

Auxerre muhtemel 11: De Percin, Mensah, Okoh, Diomande, Sy, Oppegard, Danois, Namaso, Owusu, Faivre, Sinayoko

