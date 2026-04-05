İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı kızışırken, Inter bu pazar akşamı Roma'yı San Siro'da ağırlıyor. AC Milan'ın 6 puan önünde liderliğini sürdüren Inter, ligin bitimine 8 hafta kala kritik bir viraja giriyor. Kaptan Lautaro Martinez'in aylar sonra ilk 11'e dönmesi beklenen mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın canlı yayın bilgileri..

İtalya'da şampiyonluk düğümü San Siro'da çözülüyor! Serie A'nın 31. haftasında lider Inter, ezeli rakibi Roma karşısında galibiyet arıyor. En yakın takipçisi AC Milan ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak isteyen "Nerazzurri", taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Öte yandan Roma, Şampiyonlar Ligi bileti için bu zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, "Inter - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte Inter kaptanı Lautaro Martinez'in ilk 11'e döneceği dev maça dair tüm detaylar...

INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki Inter - Roma mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Dev karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Şubat ayından bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Inter kaptanı Lautaro Martinez, şampiyonluk yolundaki kritik maçta gollerini atmaya devam etmek istiyor. Zirvede 6 puan farkla lider olan Inter, bu maçı kaybetmesi durumunda ezeli rakibi AC Milan'ın iştahını kabartabilir. Konuk ekip Roma, üst sıralardan kopmamak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için San Siro'da sürpriz peşinde. Ligin bitimine sadece 8 hafta kala oynanan bu maç, şampiyonluk kupasının kime gideceği konusunda büyük bir ipucu verecek.

