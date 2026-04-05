La Liga’da Avrupa kupalarına katılım yarışı kızışıyor. Getafe, sahasında Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. İki takım da ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak 6. sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Bu kritik mücadele, Avrupa bileti yolunda büyük önem taşıyor. Peki, Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları…

La Liga'da "Avrupa bileti" savaşı! Pazar günü İspanya'da nefesler, birbirine komşu iki takımın mücadelesi için tutulacak. Ligde 8. sırada yer alan Getafe, hemen ardındaki rakibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Her iki takım da üst üste ikinci galibiyetini alarak 6. sıradaki Celta Vigo ile aradaki 3 puanlık farkı kapatmak istiyor. Peki, "Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta?" İşte heyecan dolu karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi notlar...

GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasındaki Getafe - Athletic Bilbao mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Getafe muhtemel ilk 11'i: Soria, Dakonam, Duarte, Romero, Iglesias, Milla, Arambarri, Rico, Martin, Satriano, Vazquez

Athletic Bilbao muhtemel ilk 11'i: Simon, Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Rego, I Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta

