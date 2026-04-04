Ertuğrul Doğan'dan flaş prim açıklaması! "Galatasaray'dan daha fazla verdim"

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonunda değerlendirmede bulunarak takımı kutladı. Doğan, "Fatih Tekke, ekibini ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Bugün oyuncularımızın yalnız bırakılmaması çok önemliydi. Onlar da sahada bunun karşılığını vererek bizi galibiyete taşıdı. Tüm camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

'MAÇLARA TEK TEK BAKIYORUZ'

Maçlara tek tek baktıklarını söyleyen Doğan, "Bu sadece bir galibiyet. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız ama yarından sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki haftayı planlayacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Yarın sabahtan itibaren hedef Alanyaspor maçında 3 puan almak. Bunun keyfini çıkaralım ama uçmayalım" ifadelerini kullandı.

'TRABZON, FUTBOLUN YAZILDIĞI ŞEHİR'

Fatih Tekke ve ekibinin kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptığını kaydeden Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi çok güzel işler yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız. Trabzon, futbolun yazıldığı şehir. Kimse Trabzonspor taraftarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize yeter. Taraftarımız bugün çok seviyeli bir tepki vererek gerekeni yaptı ve herkese ders verdi. Protesto olacaktır. Ben kulüp başkanıyım, taraftarım bugün beni istifaya davet eder, yarın destekler. Bu futbolun doğasında var" dedi.

'3-4 YILLIK BİR PLANLAMANIN İLK YILINDAYIZ'

Fatih Tekke ile uzun vadeli planlama yaptıklarını aktaran Ertuğrul Doğan, "3-4 yıllık bir planlamanın ilk yılındayız. Çok başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke inanılmaz emek veriyor. Takımda çok güzel bir atmosfer var. Bunu bugün de yaşadık" ifadelerini kullandı.

'BİZ PRİMDE DE LİDERİZ'

'Biz primde de lideriz' diyen Doğan, "Sıkıntılı sonuçlarda hissettiklerimizin tarifi yok. Mahcup olmuştuk. Oyuncularımız bu mahcubiyeti biraz olsun giderdi. Prim konusunda gerekeni yaparız. Biz primde de lideriz" şeklinde konuştu.