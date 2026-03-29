Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenör Igor Tudor'un kulüpten derhal geçerli olmak üzere ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz.Kaleci Antrenörü Tomislav Rogic ve Performans Antrenörü Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrılmışlardır. Igor, Tomislav ve Riccardo'ya, son altı hafta boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybın farkındayız ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz.Yeni başantrenörle ilgili güncelleme uygun zamanda paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hırvat teknik adam, Tottenham ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi almış, 0.57 puan ortalaması tutturmuştu.