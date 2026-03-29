Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun antrenman sırasında rahatsızlandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.



Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Lucescu Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımıza 1-0 mağlup olarak elenmişti.

80 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, ülkemizde A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.