UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı Old Trafford'da yaşanıyor. Manchester United, tarihinde ilk kez bu turda yer alırken, sahasında Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Play-off turunda Atletico Madrid'i 5-0'lık skorla eleyen İngiliz ekibi, taraftarının desteğiyle avantaj yakalamak istiyor. Öte yandan lig aşamasını 4. sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen Bayern Münih, tecrübesiyle Manchester deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Jose Barcola yönetimindeki Alman ekibi, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden biri olarak favori konumunda. Marc Skinner'ın çalıştırdığı Manchester United ise ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Manchester United kadın futbol takımı için kulüp tarihinin en önemli sayfalarından biri açılıyor. Avrupa arenasında henüz ikinci sezonunu geçiren ev sahibi, lig aşamasında topladıkları 12 puanın ardından play-off engelini de aşarak çeyrek finale kadar yükseldi. Hücum hattında Melvine Malard liderliğinde etkili bir oyun sergileyen United, Bayern'in katı savunmasını aşmaya çalışacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise tüm gözler, turnuvanın en golcü isimlerinden biri olan Pernille Harder ve savunmanın bel kemiği Glódís Perla Viggósdóttir'in üzerinde olacak. Bu sezon grup aşamasında Arsenal'i 3-2 mağlup ederek İngiliz ekiplerine karşı üstünlüğünü kanıtlayan Bayern, rövanş öncesi Münih'e avantajlı bir skorla dönmek niyetinde. İşte Avrupa'da haftanın en kritik randevusunun detayları.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı kapsamındaki Manchester United-Bayern Münih mücadelesi, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Bayern Münih maçı, Disney + ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Tullis-Joyce; Awujo, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Naalsund, Zigiotti Olme; Park, Terland, Rolfo; Malard

Bayern Münih Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon; Amani, Stanway; Dallmann, Caruso, Kett; Harder