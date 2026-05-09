Galatasaray şampiyonluk kutlamasını ne zaman yapacak? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı kırmızılı camiada herkes şampiyonluk kutlamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Kulüpten konuya dair resmi açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı kırmızılı camiada herkes şampiyonluk kutlamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Bu doğrultuda kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.