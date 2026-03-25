Kadınlar Avrupa Kupası Yarı Final izle: Sparta Prag-Hammarby maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında dev kapışma start alıyor. Çekya'nın Sparta Prag'ı, çeyrek finalde Avusturya Wien'i 3-1 yenerek yarı finale yükselen formuyla, İsveç devi Hammarby'yi epet ARENA'da ağırlıyor. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle final yolunda kritik avantajı yakalamak isterken, Avrupa'da fırtına gibi esen Hammarby ise deplasmanda avantajlı skorla Stockholm'e dönme planları yapıyor. Turnuvanın ilk şampiyonunu belirleyecek yolculukta bu mücadele, en kritik virajlardan biri olarak öne çıkıyor. Her iki takım da finale giden yolda büyük bir adım atmak için sahaya çıkacak. Peki bu heyecan dolu karşılaşma ne zaman oynanacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Sparta Prag-Hammarby maçının tüm detayları.