Serie A'da nefes kesen mücadele! Juventus ile US Sassuolo Calcio kozlarını paylaşacak.

Serie A'da haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Juventus ile US Sassuolo Calcio karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son 24 maçın 17'sini Juventus kazanırken, Sassuolo yalnızca 4 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Juventus, 53 puanla ligde 5. sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Sassuolo ise 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Orta sıralarda yer alan ekip, güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Rekabette oynanan maçların %75'inde 2.5 gol barajı aşıldı. Bu da futbolseverleri yine bol gollü bir mücadelenin beklediğini gösteriyor. Juventus formasıyla bu sezon parlayan Kenan Yıldız'ın, Sassuolo karşısında yine ilk 11'de başlaması ve hücum hattında kilit rol oynaması bekleniyor. İşte, Juventus-Sassuolo maçı bilgileri...

JUVENTUS-SASSUOLO CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Juventus - Sassuolo karşılaşması 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Sassuolo maçı S Sport üzerinden canlı ve şifreli yayınlanacak.

JUVENTUS: ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ev sahibi Juventus, ligde topladığı 53 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek ve ilk 4 içerisindeki yerini garantilemek isteyen siyah-beyazlılar, özellikle iç sahada hata yapmak istemiyor. Kadrosunda milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı da bulunduran Torino ekibi, son haftalarda aldığı istikrarlı sonuçlarla dikkat çekiyor.

SASSUOLO: ORTA SIRALARDA TUTUNMA MÜCADELESİ

Konuk ekip Sassuolo ise 38 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin en "ters" takımlarından biri olarak bilinen yeşil-siyahlılar, güçlü rakiplerine karşı sergilediği dirençli futbolla tanınıyor. Sezonun bu bölümünde Avrupa kupaları iddiasından uzak görünseler de, üst sıralardaki takımların puan kaybı yaşamasını sağlayacak potansiyele sahipler.

