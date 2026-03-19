FIFA'dan skandal karar!

ilistin Futbol Federasyonu'nun 74. FIFA Kongresi'nde yaptığı başvurunun ardından FIFA, İsrail ile ilgili nihai kararını açıkladı. Açıklamaya göre İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi yönünde herhangi bir girişim olmayacak. FIFA, aldığı skandal kararın sebebini ise "Batı Şeria'nın hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku açısından çözülememiş ve son derece karmaşık bir konu olduğu için mevcut tüzük, doğrudan bir yaptırım uygulamasını uygun görmüyor." şeklinde açıkladı.



FIFA ayrıca Filistin Futbol Federasyonu ile İsrail Futbol Federasyonu arasında diyaloğun sürdürülmesini öncelik olarak belirlediğini ifade ederek diyaloglarda arabuluculuk yapacağını belirtti.