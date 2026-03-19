Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yenerek moral bulan Beşiktaş bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanıp hem seri başlatmak hem milli ara sonrası oynayacağı derbiye 3 puanla gitmeyi hedefliyor. İşte bu mücadele öncesi tüm detaylar...

Ankara'da Gençlerbirliği engelini Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle aşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu. Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kartal, haftaya 49 puanla 4'üncü sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımda zorlu karşılaşma öncesi iki eksik bulunuyor. Takımla antrenmanlara başlayan ancak fizik olarak hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yanı sıra Malili forvet El Bilal Toure Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. İki oyuncunun milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

SALİH SINIRDA

Kasımpaşa maçı öncesinde Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sınırında yer alıyor. Tecrübeli orta saha, bu akşam sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Siyah-beyazlı takım taraftarının desteğiyle rakibini yenerek hem yeni seri başlatmak hem de milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi amaçlıyor. Sezonun ilk devresinde Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 5 karşılaşmayı kazanamadı. 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1 mağlup olan Kartal, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda 3-1 yenilirken, deplasmandan 1-1'lik skorla döndü.

İŞTE BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil, Cafu, Baldursson, Ouanes, Diabate, Benedyczak, Cenk