Real Oviedo-Valencia maç bilgileri: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da kritik bir kümede kalma mücadelesi yaşanıyor. 28. hafta karşılaşmasında son sıradaki Real Oviedo, kendi evinde Valencia ile karşı karşıya geliyor. Sadece 18 puanla 20. sırada bulunan Oviedo, taraftarının desteğiyle bu hayati maçı kazanarak ligde kalma umutlarını canlı tutmak zorunda. Karşısında ise son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Valencia var. Carlos Corberan yönetiminde 32 puana ulaşan ve 12. sıraya kadar çıkan konuk ekip, galibiyet serisini üçe çıkararak orta sıralarda rahat bir konum elde etmek istiyor. Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak bu maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. İşte Real Oviedo-Valencia maçının detayları...