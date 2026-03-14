Maç izle: Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da 26. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park'ta Heidenheim'ı konuk ediyor. Avrupa kupalarına katılmak için yarışan Frankfurt, 35 puanla 7. sırada bulunurken, son maçta St. Pauli ile golsüz beraberlik alarak puan kaybetti. Albert Riera Ortega yönetimindeki ekip, sahasındaki güçlü performansıyla bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşısında ise ligde son sırada yer alan ve 12 maçtır kazanamayan Heidenheim bulunuyor. Frank Schmidt'in çalıştırdığı konuk ekip, sadece 14 puanla küme düşme hattında mücadele veriyor ve bu maçtan puan almak zorunda. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...