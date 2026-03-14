Hamburg-Köln maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga'nın 26. haftasında Hamburg ile Köln arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Ligin orta sıralarında 10. sırada bulunan Hamburg, Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle moral bularak maça çıkıyor. Teknik direktör Merlin Polzin yönetimindeki ev sahibi takım, 29 puanla rahat bir konumda olsa da puanları artırmayı hedefliyor. Karşısında ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Köln yer alıyor. Lukas Kwasniok'un çalıştırdığı Köln, 24 puanla 14. sırada bulunuyor ve son beş maçta galibiyet alamaması endişe yaratıyor. Sezonun ilk yarısında ev sahibi Köln, Hamburg'u 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarmıştı. Şimdi ise deplasmanda aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Hamburg-Köln maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...