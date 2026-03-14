Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek kritik bir randevu yaşanıyor. Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, 55 puanla 2. sıradan zirveye oynamaya hazırlanırken, BVB Stadion'da Augsburg'u konuk ediyor. Son maçta Köln'ü 2-1 yenen sarı-siyahlılar, Manuel Baum çalıştırdığı ve 31 puanla 9. sırada yer alan rakibine karşı favori. Augsburg ise istikrarlı performansıyla sürpriz peşinde koşacak. Bundesliga'nın dev stadyumlarından birinde oynanacak bu mücadele, üst sıralardaki puan farkını doğrudan etkileyecek. Maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Borussia Dortmund-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da sezonun kader anları yaklaşırken Borussia Dortmund, taraftarı önünde Augsburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ev sahibi ekipte bu sezon 12 gole ulaşan Serhou Guirassy ve Maximilian Beier ikilisinin hücumdaki performansı, Dortmund'un galibiyet planının merkezinde yer alıyor. Augsburg cephesinde ise son hafta Leipzig karşısında alınan 2-1'lik yenilginin yaralarını sarmak isteyen oyuncuların dirençli bir futbol sergilemesi bekleniyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Dortmund tek golle kazanmış olsa da, Augsburg'un deplasmanlardaki tehlikeli kontratak oyun yapısı ev sahibi savunması için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İki teknik adamın taktik savaşına sahne olacak bu 90 dakika, futbolseverlere büyük bir heyecan vadediyor. İşte Borussia Dortmund-Augsburg maçının detayları...

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Borussia Dortmund-Augsburg maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. BVB Stadion'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Borussia Dortmund-Augsburg mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, N Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Augsburg: Dahmen; Banks, K Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Ribeiro