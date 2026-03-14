Bundesliga'da heyecan dorukta! Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, 26. hafta maçında Bayer Leverkusen deplasmanına çıkıyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera devi, 66 puanla zirvede yer alırken, son maçta Gladbach'ı 4-1 yenerek formunu korudu. Ev sahibi Leverkusen ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor ve Freiburg ile 3-3 berabere kaldığı son maçın ardından moral arıyor. Kasper Hjulmand'ın öğrencileri, BayArena'da dev rakip karşısında sürpriz peşinde. Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

Bundesliga'da futbolseverlerin merakla beklediği büyük randevu geldi çattı. Ev sahibi Bayer Leverkusen, sezonun ilk yarısında Münih'te oynanan maçı 3-0 kaybetmiş olmanın rövanşını almak ve ilk 4 iddialarını güçlendirmek için sahaya çıkıyor. Martin Terrier önderliğindeki hücum hattına güvenen konuk ekip, Bayern'in etkileyici hücum gücüne karşı savunma disiplinini ön planda tutacak. Konuk ekip Bayern Münih tarafında ise Harry Kane'in durdurulamaz formu en büyük koz olmaya devam ediyor. İki teknik adamın taktiksel hamlelerinin belirleyici olacağı bu 90 dakika, ligin geri kalanı için de önemli bir mesaj niteliği taşıyor. İşte Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçının detayları...

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. BayArena'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Bayer Leverkusen-Bayern Münih mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Hofmann, Fernandez, Garcia, Poku; Terrier, Maza; Kofane

Bayern Münih: Ulreich; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane