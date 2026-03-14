İspanya La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir maça çıkıyor. Diego Simeone'nin ekibi, Metropolitano Stadyumu'nda Getafe'yi ağırlayacak. 54 puanla 4. sırada yer alan Atletico, üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanmak zorunda. Karşısında ise sezonun sürpriz takımlarından Getafe var. Pepe Bordalas yönetimindeki konuk ekip, 35 puanla 9. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma hayalini sürdürüyor. La Liga'nın 28. haftasındaki bu stratejik mücadele, lig sıralamasında önemli değişikliklere yol açabilir. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

La Liga'da heyecan dorukta! Atletico Madrid, son 3 lig maçında aldığı galibiyetin moraliyle taraftarı önüne çıkarken konuk ekip Getafe ise son haftalardaki dirençli futbolu ile dev rakibine sürpriz yapma peşinde. Geçmişteki randevularda sert ve düşük skorlu mücadelelere sahne olan bu eşleşme, taktiksel disiplinin ön planda olduğu bir 90 dakika vadediyor. Koke'nin orta sahadaki liderliği ile Getafe'nin fiziksel oyun gücünün çarpışacağı bu başkent derbisi, her iki takımın sezon sonu hedefleri için de belirleyici bir rol oynayacak. İşte Atletico Madrid-Getafe maçının detayları...

Atletico Madrid-Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 28. haftasındaki Atletico Madrid-Getafe maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Metropolitana Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.18'te başlayacak.

Atletico Madrid-Getafe MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Atletico Madrid-Getafe mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid-Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Diaz; Koke, Barrios; Gonzalez, Almada, Baena; Sorloth

Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano