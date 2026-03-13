Suudi Arabistan Pro Lig'de 26. hafta mücadelesinde Al Riyadh ile Al Ittihad kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattında 16. sırada bulunan ev sahibi Al Riyadh, 16 puanla ligde kalma mücadelesini sürdürürken, şampiyonluk yarışında 42 puanla 6. sırada yer alan Al Ittihad deplasmanda kritik 3 puan peşinde. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, her iki takım için de sezon sonu hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip kendi sahasında sürpriz yaparak puanla uzaklaşmak isterken, konuk ekip zirve takibini sürdürmek için galibiyet zorunluluğunda. Al Riyadh-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...

Suudi Arabistan futbolunun köklü temsilcileri, ligin 26. haftasında puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana savunma hattında yaşadığı sorunlarla alt sıralara demir atan ev sahibi ekip, tecrübeli teknik direktörü yönetiminde bu zorlu eşleşmeyi bir çıkış maçı olarak görüyor. Diğer tarafta ise deplasman karnesiyle ligin en çekinilen takımlarından biri olan konuk ekip, güçlü kadro yapısı ve disiplinli oyun anlayışıyla favori olarak çıktığı bu randevuda hata yapmak istemiyor. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşmada, her iki teknik adamın orta saha hakimiyeti üzerine kuracağı stratejiler maçın kaderini belirleyecek. İşte Al Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı detayları...

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında kapsamındaki Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah maçı, 13 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde takımların sıralamalarını yeniden belirleyebilecek nitelikteki kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.