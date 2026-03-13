CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti! Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti! 11:51
Sadettin Saran'dan Lookman, Sörloth ve Nunez sözleri! Sadettin Saran'dan Lookman, Sörloth ve Nunez sözleri! 11:07
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! 10:35
"G.Saray'ın kollandığına inanıyorum!" "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum!" 10:35
Luca Toni'den G.Saray yorumu! Luca Toni'den G.Saray yorumu! 10:01
F.Bahçe'ye Malili bir genç daha! F.Bahçe'ye Malili bir genç daha! 09:31
Daha Eski
Inter'den G.Saray'a Hakan müjdesi! Inter'den G.Saray'a Hakan müjdesi! 01:25
G.Saray transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız G.Saray transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız 01:25
G.Saray'ın 2 yıldızı haftanın 11'inde G.Saray'ın 2 yıldızı haftanın 11'inde 01:25
Dünya devlerinden Osimhen çıkarması! Dünya devlerinden Osimhen çıkarması! 01:25
Fenerbahçe'de Senesi gelişmesi! Fenerbahçe'de Senesi gelişmesi! 01:25
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho açıklaması! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho açıklaması! 01:25
G.Saray'dan Şampiyonluk payı kararına itiraz!
Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti!
Süper Loto kazanan numaralar 12 Mart 2026
YouTube Etkinliğinde Tanıtılan Yeni Spor Yayıncılığı Modeli: Libero TV