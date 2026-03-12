UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Son 16 turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Çek ekibi Sparta Prag kozlarını paylaşıyor. Lig aşamasını 10 puanla tamamlayıp play-off'ta Noah'ı eleyen Alkmaar, AFAS Stadyumu'nda taraftar desteğiyle avantaj yakalamak istiyor. Karşısında ise lig aşamasını 13 puanla 4. sırada bitirerek direkt son 16'ya yükselen Sparta Prag var. Lee-Roy Echteld yönetimindeki ev sahibi ekip, rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedeflerken, Çek ekibi deplasmanda gol atarak favori olduğunu göstermek istiyor. Avrupa kupalarında kritik randevu öncesi maç saati, yayıncı kanal ve takım kadroları merak ediliyor. İşte AZ Alkmaar-Sparta Prag maçının tüm detayları...

AFAS Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Ev sahibi AZ Alkmaar, play-off turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Noah'ı rövanşta 4-0'lık net bir skorla geçerek ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu göstermişti. Hollanda ekibinde gözler, lig aşamasında 5 golle takımın en skoreri olan Sven Mijnans'ın üzerinde olacak. Konuk ekip Sparta Prag cephesinde ise işler bir hayli yolunda; lig aşamasını ilk 4 içerisinde bitirerek doğrudan son 16 biletini alan Çek temsilcisi, turnuvanın gizli favorileri arasında gösteriliyor. Sparta Prag'ın en büyük gol umudu ise bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Lukas Haraslin olacak. İşte gecenin kritik mücadelesine dair tüm detaylar...

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki AZ Alkmaar-Sparta Prag mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar-Sparta Prag maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, Van Duijl; Koopmeiners, Smit; Jensen, Mijnans, Daal; Parrott

Sparta Prag: Surovcik; Zeleny, Sevinsky, Uchenna; Rynes, Irving, Kairinen, Kaderabek; Haraslin, Kuchta, Mercado