Al Najma-Damac FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik bir kümede kalma mücadelesi karşılaşması yaşanacak. 26. hafta mücadelesinde son sıradaki Al Najma, evinde Damac FC'yi konuk edecek. Üst üste 4 maçını kaybeden ve sadece 8 puanla ligin en dibinde yer alan ev sahibi takım, ligde kalma umudunu sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. Damac FC ise 19 puanla 15. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmanda puan kaybetmemek için mücadele edecek. Peki, Al Najma-Damac FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?