Suudi Arabistan Pro Ligi'nde düşme hattı mücadelesi kritik bir randevuya sahne oluyor. 26. hafta karşılaşmasında Al Hazm ile Al Kholood, ligde kalma yarışının belki de en önemli maçında karşı karşıya geliyor. 28 puanla düşme hattının üzerinde bulunan Al Hazm, evinde 25 puanlı Al Kholood'u ağırlayacak. Her iki takım için de galibiyetten başka seçenek yok denecek kadar kritik olan bu maçta, puanlar ligde kalma mücadelesinde belirleyici olacak. Peki, Al Hazm-Al Kholood maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?