Bundesliga'da düşme hattında kritik mücadele! 20 puanla 17. sırada bulunan Wolfsburg, 26 puanlı Hamburg'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, son 15 yılın en kötü sezonunu geçirirken taraftarı önünde kazanarak küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak istiyor. Hamburg ise deplasmanda gösterdiği dirençli performansla ligde kalma yolunda kritik 3 puanı hedefliyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmada Wolfsburg'un tecrübesi ile Hamburg'un genç kadrosunun hırsı kozlarını paylaşacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Volkswagen Arena'daki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Wolfsburg, geçtiğimiz hafta Stuttgart deplasmanında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin ardından büyük bir moral bozukluğu içinde olsa da, kendi sahasında bu kez hata yapmak istemiyor. Konuk ekip cephesinde ise işler nispeten daha dengeli; her ne kadar son hafta RB Leipzig'e direnseler de mağlup olan Hamburg, deplasmanda topladıkları puanlarla dikkat çekiyor. Hamburg'un en büyük kozu ise hücum hattındaki etkili isim Ransford Königsdörffer olacak. İşte Bundesliga'da haftanın en kritik "alt sıra" kapışmasına dair tüm detaylar...

Wolfsburg-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Wolfsburg-Hamburg mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Wolfsburg-Hamburg MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Koulierakis, Jenz, Belocian; Eriksen, Gerhardt; Daghim, Shiogai, Amoura; Pejcinovic

Hamburg: Fernandes; Elfadli, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Konigsdorffer, Philippe