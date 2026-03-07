Nantes-Angers canlı yayın: Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de kritik bir küme mücadelesi maçı yaşanacak. 17 puanla düşme hattında bulunan Nantes, evinde 29 puanlı Angers'ı ağırlıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası moral arayan ev sahibi, taraftarının desteğiyle ligde kalma umudunu canlı tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında rakibini 4-1 yenen Angers ise deplasmanda da galibiyetle Avrupa kupalarına yaklaşmayı planlıyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan mücadelede kazanan taraf önemli bir avantaj elde edecek. Nantes son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerle sarsılırken, Angers formunu korumaya çalışıyor. Maç öncesi her iki takımın da kadro eksikleri ve taktik tercihleri merak ediliyor. İşte detaylar...