Köln-Borussia Dortmund CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da şampiyonluk yarışının kızıştığı bu sezon, 52 puanla ikinci sıradaki Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'i yakalamak için her maçı kazanmak zorunda. Niko Kovac yönetimindeki konuk takım, bu kritik mücadelede 24 puanla küme düşme hattıyla flörtleşen Köln deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçın ardından fiziksel yorgunluk yaşayan Dortmund, ligde puan kaybetmeyi göze alamıyor. Ev sahibi Köln ise kendi sahasında dev rakip karşısında tarihi bir galibiyet alarak ligde kalma mücadelesine önemli bir katkı sağlamayı planlıyor. İşte Köln - Borussia Dortmund maçının tüm detayları...