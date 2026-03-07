Heidenheim-Hoffenheim maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga'nın 25. haftasında duygusal yükü ağır bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında Bayern Münih ve Dortmund'un hemen ardından gelen Hoffenheim, 46 puanla 3. sıradaki konumunu korumak için sahaya çıkıyor. Karşısında ise küme düşme hattında 14 puanla mücadele eden Heidenheim var. Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, St. Pauli maçında aldığı beklenmedik yenilginin ardından toparlanmak isterken, Frank Schmidt'in çalıştırdığı Heidenheim 11 maçtır galibiyetten uzak. Kağıt üzerinde favorisi belli gibi görünen karşılaşma, aslında her iki takım için de kritik öneme sahip. Hoffenheim zirve yarışını sürdürmek, Heidenheim ise ligde kalma umudunu canlı tutmak istiyor. Peki bu kritik mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar...