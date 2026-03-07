Freiburg-Bayer Leverkusen Canlı Yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 25. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Şampiyonlar Ligi hedefleyen Bayer Leverkusen, deplasmanda SC Freiburg'un konuğu olacak. 43 puanla 6. sırada bulunan Leverkusen, Kasper Hjulmand yönetiminde Hamburg galibiyetinin ardından formunu sürdürmek istiyor. Ev sahibi Freiburg ise 33 puanla 8. sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürüyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Freiburg, güçlü rakibini yenerek puan farkını kapatmayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, Bundesliga'daki Avrupa kupası yarışını şekillendirecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...