Serie A'nın dev takımlarından Juventus, bugün sahasında Pisa ile karşı karşıya geliyor. 47 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ve Roma deplasmanında son dakikada yediği gollerle 3-3 berabere kalmasının şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Luciano Spalletti yönetimindeki ekip, ligde yükselişe geçmek için Pisa karşısında galibiyet hedefliyor. Konuk ekip Pisa ise 15 puanla küme düşme hattında mücadele ediyor ve ligde tam 16 maçtır kazanamıyor. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan takım, İtalya'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Juventus stadında tarihi bir sonuç peşinde. Juventus-Pisa maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...

Juventus-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Allianz Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Juan Luca Sacchi yönetecek. Ev sahibi Juventus'ta, Roma maçında attığı golle takımına puanı getiren genç yıldız Kenan Yıldız, bu akşam da hücum hattının en büyük kozu olacak. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler bir hayli güç; 16 maçlık galibiyet hasretiyle Torino'ya gelen Oscar Hiljemark'ın ekibi, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibine karşı bu kez puan koparmanın hesaplarını yapıyor. Juventus'un ligde küme düşme hattındaki takımlara karşı kurduğu 16 maçlık yenilmezlik serisi, bu akşamın en önemli istatistiği olarak öne çıkıyor. İşte Serie A'da gecenin tek taraflı gözüken ama her türlü sonuca açık randevusuna dair detaylar...

Juventus-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasındaki dev Juventus-Pisa mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Juventus-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Juventus-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yıldız; David

Pisa: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi