CANLI YAYIN | Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı saati ve yayın kanalı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik randevu! C Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanırken, Kocaelispor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor karşı karşıya geliyor. 4 puanla 5. sırada bulunan Körfez ekibi, bir üst tura çıkma umutlarını canlı tutmak için İstanbul deplasmanında galibiyet arıyor. Ligde aldığı son yenilginin acısını kupada çıkarmak isteyen Kocaelispor'un rakibi ise grupta henüz puan alamayan Beyoğlu Yeniçarşıspor. Ev sahibi ekip, güçlü rakip karşısında hem prestij hem de ilk galibiyetini alma peşinde. Averaj hesaplarının belirleyici olacağı maçta atılacak her gol büyük önem taşıyor. Futbolseverler yüksek tempolu ve gollü bir mücadeleye hazırlanıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.