FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kritik an! Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı final play-in serisinin kaderini belirleyecek üçüncü maçta Basket Landes'i ağırlıyor. Seride 1-1'lik eşitlikten sonra her şey bu maça kaldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada galip gelen takım doğrudan yarı finale yükselecek ve Zaragoza'da oynanacak Final Four'a büyük bir adım atacak. Kaybeden ekip ise çeyrek final turunda mücadelesini sürdürecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle Fransız rakibini geçerek Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına girmeyi hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-in etabının düğümünü İstanbul'da çözüyor. Serinin ilk maçında sahasında konuk ettiği Basket Landes'i 81-72 yenerek avantajı eline alan temsilcimiz, Fransa deplasmanında 75-70 kaybedince seri son maça taşındı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kader maçı, iki takım için de doğrudan yarı final kapısını aralayacak. 15-19 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek Altılı Final (Final Six) organizasyonunda yer almayı garantilemek isteyen Galatasaray, taraftarının yaratacağı atmosferle Basket Landes engelini aşarak Avrupa yolculuğunda bir üst seviyeye tırmanmak istiyor. İşte Galatasaray-Çağdaş Faktoring-Basket Landes maçının detayları...

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - BASKET LANDES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki bu kritik play-in son maçı, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleşecek bu hayati mücadelenin başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - BASKET LANDES MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılıların yarı final mücadelesinin Galatasaray Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.