Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Kupada final hedefleyen iki ekip, kritik mücadelede avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saat bilgisi netleşirken, biletlerin durumu da merak konusu oldu. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı biletleri tükendi mi? Güncel gelişmeler, yayın bilgileri ve tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Çaykur Rizespor grup maçı 4 Mart Çarşamba günü 20:30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE KUPASI 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor - Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor
4 Mart Çarşamba
14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor
5 Mart Perşembe
20.30 Antalyaspor - Samsunspor
20.30 Eyüpspor - Konyaspor
20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK - Iğdır FK