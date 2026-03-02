Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgileri merak konusu oldu.

Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Kupada final hedefleyen iki ekip, kritik mücadelede avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saat bilgisi netleşirken, biletlerin durumu da merak konusu oldu. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı biletleri tükendi mi? Güncel gelişmeler, yayın bilgileri ve tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Çaykur Rizespor grup maçı 4 Mart Çarşamba günü 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:



Yarın



13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük



15.30 İstanbulspor - Boluspor



20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray



20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor



4 Mart Çarşamba



14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü



20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe



20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor



20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor



5 Mart Perşembe



20.30 Antalyaspor - Samsunspor



20.30 Eyüpspor - Konyaspor



20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği



20.30 Bodrum FK - Iğdır FK